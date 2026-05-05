Protesi al seno | la mappa degli interventi ricostruttivi in Italia

Dal primo agosto 2023 alla fine del 2025, in Italia sono stati eseguiti oltre 10.700 interventi di ricostruzione mammaria nella regione con il maggior numero di procedure. La regione si colloca davanti ad altre aree del paese, come il Veneto, che registra circa 4.000 interventi nello stesso periodo. I dati evidenziano una distribuzione regionale delle operazioni di ricostruzione al seno, con variazioni significative tra le diverse zone.

La Lombardia guida la classifica italiana delle ricostruzioni mammarie con 10.776 interventi dall’1 agosto 2023 al 31 dicembre 2025), seguita da Veneto (4.283 operazioni nello stesso periodo) e Lazio (4.023). Particolarmente esiguo, invece, il numero delle ricostruzioni effettuate in Molise e in Valle d’Aosta: in questi casi le pazienti si sono spostate in altre regioni per sottoporsi a questo tipo di procedure chirurgiche. Ad analizzare alcuni dei numeri del Rapporto 2025 del Registro nazionale degli Impianti Protesici Mammari, che raccoglie i dati del periodo 1 agosto 2023 – 31 dicembre 2025, è Franco Bassetto, presidente della Società italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva – rigenerativa ed Estetica (Sicpre).🔗 Leggi su Lapresse.it

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