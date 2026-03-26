Eva Grimaldi ha riferito di essersi sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza circa due settimane fa a causa di una capsulite, una condizione infiammatoria cronica che provoca dolore e rigidità. L’attrice ha spiegato che durante l’operazione si è reso necessario intervenire per una protesi al seno che si era spostata, rischiando complicazioni più gravi.

Giorgia canta 'Il cielo in una stanza' di Gino Paoli: "Schietto e sincero. Grata di averlo incontrato" Eva Grimaldi ha raccontato di essersi sottoposta a un'operazione d'urgenza circa 13 giorni fa per una capsulite, ovvero una patologia infiammatoria cronica che causa dolore intenso e una progressiva rigidità. La causa di tutto la protesi al seno che ha seriamente compromesso la sua salute. "Ho rischiato la vita per la protesi", ha raccontato l'attrice ospite di Caterina Balivo a La volta buona: "Avvertivo un fortissimo dolore sotto l'ascella, la protesi si era spostata". La prima ad accorgersi del problema è... 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Eva Grimaldi operata d'urgenza: "Ho rischiato la vita, la protesi al seno si era spostata"

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