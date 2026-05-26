Una donna, identificata come Belen Rodriguez, ha avuto un malore mentre era in casa. Un vicino, preoccupato dalle urla della donna, ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute della donna o sulle cause del malore. La notizia è stata riportata dal Quotidiano Nazionale.

Paura per Belen Rodriguez, colpita da un malore mentre si trovava in casa. A riportare la notizia è il Quotidiano Nazionale, che spiega come sia stato un vicino, allarmato dalle urla della showgirl, a chiamare i soccorsi. L'episodio si è verificato ieri, lunedì 25 maggio, intorno alle 7.00 del mattino. A un tratto il silenzio di un palazzo in zona Brera, Milano, è stato rotto da una voce che gridava in cerca di aiuto. "Aiuto, aiutatemi", sarebbero state le parole che la Rodriguez avrebbe urlato nella speranza di essere udita da qualcuno. Per fortuna un vicino ha sentito la voce della conduttrice e si è affrettato a contattare i soccorsi, telefonando al 112. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Aiutatemi", paura per Belen Rodriguez, i vicini telefonano al 112: cosa è successo alla showgirl

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