Aiello | Avevo un ego gigante e una rabbia che esplodeva continuamente La terapia mi ha insegnato a respirare e a smettere di scappare dal dolore Non è un matrimonio o un figlio che ti rendono un uomo

Da vanityfair.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il cantante ha dichiarato di aver avuto un ego grande e una rabbia costante, ma grazie alla terapia ha imparato a respirare e ad affrontare il dolore. Ha aggiunto che non sono un matrimonio o un figlio a definire la sua maturità. Con il brano dedicato allo Scorpione, ha deciso di chiudere un capitolo difficile e di fare pace con i propri demoni del passato.

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Come vanno oggi le sue ombre? «Qualche anno fa ho iniziato un percorso per curare alcune ferite, asciugare un po' di arrabbiature e provare a uccidere l'ego, che infatti ho ridimensionato parecchio. Ho imparato ad aspettare, perché sono sempre stato un grande impaziente, e ho imparato anche a non ristagnare nella frustrazione e a rendere il giusto valore alla gratitudine. Non le vorrei sembrare un nuovo Buddha, ma provare a essere più morbido e più accogliente è una bella conquista per me». Che cosa la rendeva inquieto? «Probabilmente, da buon Leone quale sono, il bisogno di sentirmi dire dagli altri di essere bravo, di essere forte e di valere qualcosa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Aiello: «Avevo un ego gigante e una rabbia che esplodeva continuamente. La terapia mi ha insegnato a respirare e a smettere di scappare dal dolore. Non è un matrimonio o un figlio che ti rendono un uomo»
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