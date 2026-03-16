Addio a Luna la randagia che mi ha insegnato a riprendermi la libertà che avevo perso

Una persona ha incontrato Luna, una cagna randagia nel Territorio de Zaguates in Costa Rica. Luna, conosciuta come la randagia che ha insegnato a riprendersi la libertà, è stata un animale che ha lasciato un segno. La storia si è conclusa con l’addio a Luna, che ha avuto un ruolo importante nella vita di chi l’ha incontrata. La relazione tra uomo e animale si è svolta tra esperienze e scambi di anime.

Un rapporto con una cagna libera in Costarica che non è mai finito anche salutandosi: una storia che arriva direttamente dal Territorio de Zaguates, il santuario dei cani liberi più grande al mondo in cui un incontro tra una persona e un animale diventa uno scambio di esperienze e di anime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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