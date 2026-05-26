Aia niente commissariamento | elezioni dopo l’estate Simonelli | No partite ad alto rischio nel finale

Notizia in breve

Il Consiglio nazionale ha deciso di non commissariare l’Associazione italiana arbitri e di proseguire con le normali attività. La decisione è stata presa dopo il parere negativo del Coni, che ha impedito l’ipotesi di un commissariamento. Nel frattempo, l’attuale presidente continuerà a gestire le nomine tecniche fino all’elezione del nuovo presidente, prevista dopo l’estate. Il presidente ha inoltre dichiarato che non ci saranno partite ad alto rischio nel finale di stagione.