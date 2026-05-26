Aia niente commissariamento | elezioni dopo l’estate Simonelli | No partite ad alto rischio nel finale
Il Consiglio nazionale ha deciso di non commissariare l’Associazione italiana arbitri e di proseguire con le normali attività. La decisione è stata presa dopo il parere negativo del Coni, che ha impedito l’ipotesi di un commissariamento. Nel frattempo, l’attuale presidente continuerà a gestire le nomine tecniche fino all’elezione del nuovo presidente, prevista dopo l’estate. Il presidente ha inoltre dichiarato che non ci saranno partite ad alto rischio nel finale di stagione.
Nessun commissariamento Aia. Nell’ultimo Consiglio federale di Gabriele Gravina, in cui è stato approvato il bilancio consuntivo 2025 (con un risultato positivo di esercizio pari a 145.768 euro), è stata evidenziata la sostanziale impossibilità di procedere con il commissariamento dell’Associazione arbitrale visto il parere negativo della sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni. Che cosa succede ora all’Aia? A rispondere è il vicepresidente vicario Francesco Massini: “Noi siamo nelle condizioni di andare di continuare nell'ordinaria amministrazione che porterà alla fine di questa stagione e all'avvio della prossima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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