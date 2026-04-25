SPECIALE ELEZIONI MARCIANISE Niente ballottaggio sfida secca Iodice contro Velardi per il dopo commissariamento

A pochi giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste, si apre ufficialmente la campagna elettorale a Marcianise. La sfida si riduce a un confronto diretto tra due candidati, senza possibilità di ballottaggio, per determinare il successore del commissario. Le elezioni sono programmate per il 24 e 25 maggio 2026, con gli elettori chiamati a scegliere tra le due opzioni in corsa.

Marcianise si prepara a una competizione elettorale diretta e senza appello. Con la scadenza delle ore 12 per la presentazione delle liste, prende ufficialmente il via la campagna elettorale che porterà al voto di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026.La città arriva a questo appuntamento dopo una.🔗 Leggi su Casertanews.it

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