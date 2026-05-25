Il Collegio di Garanzia ha respinto la richiesta di commissariamento della Federazione, affermando che non si tratta di un atto indifferibile. La sezione consultiva ha precisato che, in un regime di ordinaria amministrazione, come quello attuale, non è possibile procedere con questa misura. La decisione si basa sulla valutazione che la questione non richieda un intervento immediato e che la situazione sia gestibile senza ricorrere a questa forma di intervento.

L'Aia non sarà commissariata. Almeno non per il momento. In serata è arrivato il parere negativo del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni che rispondeva a questa domanda posta in via preventiva dalla Figc: è possibile commissariare l'Associazione rimasta senza un presidente dopo la decadenza di Antonio Zappi nonostante Gravina, presidente dimissionario, possa intervenire solo per l'ordinaria amministrazione? La risposta è no. Vediamo perché. Il documento del Collegio è molto articolato (è lungo 10 pagine), ma nella sostanza si fa presente che nonostante Zappi non sia più il presidente esistono un vicepresidente vicario (Francesco Massini) e un Comitato Nazionale che possono portare avanti i lavori dell'Aia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Aia, arriva il parere negativo del Collegio di Garanzia: niente commissariamento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Aia, commissariamento solo dopo il parere del Collegio di GaranziaAttualmente l'Associazione italiana di atletica leggera non è soggetta a commissariamento.

Massini (vicepresidente vicario dell’AIA): «Commissariamento? Aspettiamo il parere del Collegio di Garanzia»Il vicepresidente vicario dell’associazione ha dichiarato che il commissariamento non è stato ancora avviato e che si attende il parere del Collegio...

Temi più discussi: AIA verso il commissariamento, la FIGC pronta a cambiare: manca il parere del Collegio di Garanzia del Coni; La lettera di Massini a Gravina: Non c’è stabilità, resettateci; Indisponibili Serie A: infortunati e squalificati della 37ª giornata; FIGC, il dimissionario Gravina propone il commissariamento dell'AIA: chiesto un parere al Collegio di Garanzia dello Sport.

FIGC - Commissariamento AIA: chiesto il parere al Collegio di Garanzia dello Sport ift.tt/C8Er2yp x.com

Aia, arriva il parere negativo del Collegio di Garanzia: niente commissariamentoLa sezione consultiva risponde alla richiesta di chiarimenti della Figc: non è un atto indifferibile e dunque in un regime di ordinaria amministrazione come quello che sta vivendo la Federazione non s ... gazzetta.it

Commissariamento AIA: chiesto parere al Collegio di Garanzia dello Sport. Il comunicato della FIGCOggi è andato in scena il Consigli Federale della FIGC e in merito alla questione del commissariamento dell'AIA si è deciso di rivolgersi alla Sezione Consultiva del massimo organo di giustizia sport ... milannews.it