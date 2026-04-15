Wall Street e i mercati asiatici stanno investendo in crediti legati ai rimborsi doganali negli Stati Uniti, sfruttando la domanda di liquidità delle aziende importatrici. Le transazioni riguardano circa 166 miliardi di dollari e coinvolgono grandi capitali che cercano opportunità di investimento in questo settore. La strategia si concentra sull’acquisto di crediti doganali, considerati un’opportunità di mercato significativa.

I grandi capitalisti di Wall Street e dei mercati asiatici stanno concentrando le proprie risorse sull’acquisto di crediti derivanti dai rimborsi doganali americani, approfittando della necessità di liquidità delle imprese importatrici. Dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi denominati Liberation Day nel febbraio scorso, si è aperto un mercato secondario dove le società che hanno versato somme ingenti alle frontiere cercano di monetizzare immediatamente i propri diritti verso il governo. Il punto di partenza di questa dinamica risiede in una cifra monumentale: 166 miliardi di dollari sono stati pagati in dazi supplementari dagli importatori statunitensi prima dell’intervento giudiziario.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Wall Street punta sui 166 miliardi di rimborsi doganali USA

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