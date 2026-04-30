Trasformazione digitale della PA ‘A Software Factory’ premiata alla Camera dei Deputati

Da anteprima24.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una realtà italiana nel settore tecnologico ha ricevuto per il secondo anno consecutivo il Premio America Innovazione, promosso dalla Fondazione Italia USA e consegnato presso la Camera dei deputati. L’organizzazione, conosciuta come ‘A Software Factory’, si distingue nel campo della trasformazione digitale della pubblica amministrazione. La premiazione si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e ha riconosciuto l’operato di questa azienda nel promuovere soluzioni innovative nel settore pubblico.

Tempo di lettura: 3 minuti A Software Factory  si conferma tra le realtà italiane più innovative nel panorama nazionale, ottenendo per il secondo anno consecutivo  il Premio America Innovazione, riconoscimento promosso dalla Fondazione Italia USA e conferito presso la Camera dei deputati. Il premio viene assegnato ogni anno a 300 imprese italiane che si distinguono per capacità innovativa, visione strategica e contributo allo sviluppo del sistema Paese, valorizzando progetti in grado di competere sui mercati globali e rispondere alle sfide contemporanee. Per A Software Factory si tratta di una conferma significativa  del percorso intrapreso nel campo dell’innovazione tecnologica applicata alla Pubblica Amministrazione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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