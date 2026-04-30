Trasformazione digitale della PA ‘A Software Factory’ premiata alla Camera dei Deputati

Una realtà italiana nel settore tecnologico ha ricevuto per il secondo anno consecutivo il Premio America Innovazione, promosso dalla Fondazione Italia USA e consegnato presso la Camera dei deputati. L’organizzazione, conosciuta come ‘A Software Factory’, si distingue nel campo della trasformazione digitale della pubblica amministrazione. La premiazione si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e ha riconosciuto l’operato di questa azienda nel promuovere soluzioni innovative nel settore pubblico.

Tempo di lettura: 3 minuti A Software Factory si conferma tra le realtà italiane più innovative nel panorama nazionale, ottenendo per il secondo anno consecutivo il Premio America Innovazione, riconoscimento promosso dalla Fondazione Italia USA e conferito presso la Camera dei deputati. Il premio viene assegnato ogni anno a 300 imprese italiane che si distinguono per capacità innovativa, visione strategica e contributo allo sviluppo del sistema Paese, valorizzando progetti in grado di competere sui mercati globali e rispondere alle sfide contemporanee. Per A Software Factory si tratta di una conferma significativa del percorso intrapreso nel campo dell’innovazione tecnologica applicata alla Pubblica Amministrazione.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Trasformazione digitale della PA, ‘A Software Factory’ premiata alla Camera dei Deputati Notizie correlate Leggi anche: I furti della posta dei deputati alla Camera Leggi anche: Giornata della donna, il 9 marzo convegno alla Camera dei Deputati Contenuti utili per approfondire Si parla di: 5G core: la spina dorsale della smart factory italiana. PA digitale post-PNRR: come reggere la sfida del dopo 2026PA digitale post-PNRR: norme, investimenti, rischi e strategie per rendere sostenibile la transizione digitale dopo il 2026. agendadigitale.eu Forum PA, Microsoft protagonista della trasformazione digitaleRoma, (askanews) – Una nuova PA per nuovo rapporto di cittadinanza, attraverso la trasformazione tecnologica in corso, digitale e inarrestabile. Con al centro la volontà di collaborare e confrontarsi ... affaritaliani.it