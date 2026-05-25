Le possibilità dell’abitare | un confronto promosso da SintesiMinerva su casa partenariati pubblico-privati e nuovi modelli di housing inclusivo

Notizia in breve

Il convegno intitolato “Le possibilità dell’abitare” si concentra su case, partenariati pubblico-privati e modelli di housing inclusivo. Promosso dalla cooperativa SintesiMinerva e realizzato con Urban Housing Coop, l’evento affronta le diverse possibilità di sviluppo abitativo e collaborazioni tra enti pubblici e privati. L’obiettivo è discutere le strategie e le soluzioni per promuovere un'abitabilità più accessibile e sostenibile.