Le possibilità dell’abitare | un confronto promosso da SintesiMinerva su casa partenariati pubblico-privati e nuovi modelli di housing inclusivo
Il convegno intitolato “Le possibilità dell’abitare” si concentra su case, partenariati pubblico-privati e modelli di housing inclusivo. Promosso dalla cooperativa SintesiMinerva e realizzato con Urban Housing Coop, l’evento affronta le diverse possibilità di sviluppo abitativo e collaborazioni tra enti pubblici e privati. L’obiettivo è discutere le strategie e le soluzioni per promuovere un'abitabilità più accessibile e sostenibile.
Il tema della casa sarà al centro del convegno “Le possibilità dell’abitare – Partenariati Pubblici Privati Plurali Protagonisti”, promosso dalla cooperativa SintesiMinerva, in collaborazione con Urban Housing Coop.Net e con il patrocinio del Comune di Empoli, in programma giovedì 28 maggio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Notizie e thread social correlati
Casa, da emergenza europea a nuova infrastruttura sociale: a REbuild con Housing Remix si ripensa abitareLa questione abitativa è diventata una delle principali criticità socio-economiche in Europa, arrivando a essere una priorità nell’agenda pubblica...
“Ripensare l’abitare”: confronto con Rinnoviamo Forlì su emergenza casa e soluzioni innovativeUn incontro organizzato dalla lista civica Rinnoviamo Forlì ha riunito esperti, rappresentanti istituzionali e cittadini per discutere dell'emergenza...