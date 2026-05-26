Agropoli il Tar conferma le demolizioni sul litorale

Da salernotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Tar Campania ha confermato la demolizione di alcune strutture in cemento armato all’interno di uno stabilimento balneare sul litorale di Agropoli. Le opere sono state realizzate senza le autorizzazioni richieste e il tribunale ha stabilito che devono essere demolite. La decisione riguarda specificamente alcune costruzioni presenti nella zona, che sono state giudicate abusive. La questione riguarda esclusivamente le opere contestate e le relative demolizioni.

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Nuovo pronunciamento del Tar Campania sulla tutela delle aree costiere di Agropoli. I giudici amministrativi hanno confermato il provvedimento di demolizione relativo ad alcune opere in cemento armato realizzate all’interno di uno stabilimento balneare senza le necessarie autorizzazioni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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