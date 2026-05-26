Agropoli il Tar conferma le demolizioni sul litorale

Notizia in breve

Il Tar Campania ha confermato la demolizione di alcune strutture in cemento armato all’interno di uno stabilimento balneare sul litorale di Agropoli. Le opere sono state realizzate senza le autorizzazioni richieste e il tribunale ha stabilito che devono essere demolite. La decisione riguarda specificamente alcune costruzioni presenti nella zona, che sono state giudicate abusive. La questione riguarda esclusivamente le opere contestate e le relative demolizioni.