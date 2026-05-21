Sabaudia incendi dolosi sul litorale | il Prefetto blinda le spiagge

A Sabaudia, nel corso della giornata, sono stati appiccati incendi dolosi che hanno distrutto tre chioschi lungo il litorale. Le fiamme hanno causato danni significativi alle strutture presenti sulla spiaggia e hanno generato preoccupazione tra i residenti e i turisti. In risposta all’episodio, il Prefetto ha deciso di adottare misure di sicurezza rafforzate, chiudendo temporaneamente alcune aree e intensificando i controlli nelle zone interessate. La stagione balneare si avvicina e l’attenzione si concentra sulla tutela delle spiagge.

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Sabaudia, 21 maggio 2026 – Tre chioschi distrutti dalle fiamme, un litorale segnato da un episodio che ha provocato forte allarme e una stagione balneare ormai alle porte. Dopo gli incendi dolosi che tra venerdì e sabato hanno colpito tre strutture dismesse sulla spiaggia di Sabaudia, la Prefettura ha riunito d’urgenza il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il vertice è stato convocato dalla prefetta Vittoria Ciaramella su richiesta del sindaco Alberto Mosca, con la partecipazione delle forze dell’ordine. L’obiettivo è definire una risposta immediata sul piano della sicurezza e rafforzare i presidi in un’area considerata particolarmente sensibile, anche alla luce delle procedure in corso per i servizi sul lido. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sabaudia, incendi dolosi sul lungomare: i lavori non si fermanoSabaudia, 20 maggio 2026 – I recenti incendi dolosi che hanno interessato tre strutture balneari non in esercizio sul Lungomare di Sabaudia, nel... Dopo gli incendi ai chioschi, proseguono i lavori sul lungomare di SabaudiaDopo, e nonostante, gli incedi dolosi ai tre chioschi (non operativi) nello scorso fine settimana, proseguono gli interventi sul lungomare di... Sabaudia, incendi dolosi sul litorale: il Prefetto blinda le spiaggeSabaudia, 21 maggio 2026 – Tre chioschi distrutti dalle fiamme, un litorale segnato da un episodio che ha provocato forte allarme e una stagione balneare ormai alle porte. Dopo gli incendi dolosi che ... ilfaroonline.it Sabaudia, incendi dolosi sul lungomare: i lavori non si fermanoNonostante i recenti roghi che hanno colpito tre strutture balneari non in esercizio, il Comune conferma il cronoprogramma: al centro accessibilità, sicurezza e tutela della duna ... ilfaroonline.it