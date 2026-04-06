Concorso dirigenti tecnici il TAR Lazio chiede chiarimenti sul tasto conferma della piattaforma per chiudere la prova

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha richiesto chiarimenti riguardo al funzionamento del tasto “conferma” sulla piattaforma informatica utilizzata durante la prova scritta del concorso per dirigenti tecnici del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La richiesta deriva dall’ordinanza 2569, che ha disposto un approfondimento sul funzionamento del sistema utilizzato per la chiusura della prova. La decisione riguarda l’intera procedura dell’esame e il suo corretto svolgimento.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (come da Ordinanza 2569) ha disposto un approfondimento istruttorio sul funzionamento della piattaforma informatica utilizzata per la prova scritta del concorso per dirigenti tecnici del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La decisione è contenuta nell’ordinanza del 20 marzo 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Concorso universitario per docente ordinario di Economia: il Tar conferma l’esitoLECCE - L’esito del concorso universitario per un posto da docente ordinario di “Economica applicata” presso l’università del Salento è pienamente... Arsenale di Taranto, la CGIL chiede chiarimenti sul piano di investimenti della MarinaTarantini Time QuotidianoPreoccupazione e richiesta di chiarimenti da parte della CGIL di Taranto sul piano di investimenti che, secondo... Temi più discussi: CONCORSO DIRIGENTI TECNICI, IL TAR LAZIO SOSPENDE LA PROCEDURA; Il TAR ferma il concorso per dirigenti tecnici fino alla fine di maggio; Concorso ARPA Campania Dirigenti Ambientali 2026: Riapertura bando per 14 laureati; Stop al concorso dirigenti tecnici: la decisione del TAR Lazio dopo un ricorso. Concorso Sna 2026 per dirigenti alla Scuola nazionale di Amministrazione, requisiti e proveIl bando per selezionare e assumere 73 allievi della Scuola di dirigenti della Pubblica Amministrazione scade il 23 aprile ... quifinanza.it Concorso SNA 2026 73 allievi dirigenti: guida completa alla selezioneConcorso SNA 2026 per 73 allievi dirigenti e 61 posti nella PA: requisiti, domanda, prove e scadenza al 23 aprile 2026. leggioggi.it 73 ALLIEVI DIRIGENTI STATALI. BANDO SNA 12 È stato pubblicato l’importantissimo concorso per diventare DIRIGENTI delle amministrazioni statali. Il bando è stata emesso dalla Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA) per l’ammissione di 73 allievi al facebook