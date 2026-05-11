Straborgo 2026 Lda & Aka 7Even e Santomauro gli ultimi ospiti della kermesse | il programma completo

Da livornotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per l’edizione 2026 di Straborgo sono stati annunciati come ultimi ospiti Lda & Aka 7Even e Stefano Santomauro. Questi si uniscono ad altri artisti già confermati, tra cui gli Zen Circus e Nada. La manifestazione si terrà nel corso dell’anno, coinvolgendo diversi appuntamenti musicali distribuiti nel calendario. La partecipazione di questi artisti completa il programma previsto per la prossima edizione.

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Sono Lda & Aka 7Even e Stefano Santomauro gli ultimi super ospiti annunciati per l’edizione 2026 di Straborgo che si aggiungono agli Zen Circus e Nada. I due cantanti si esibiranno in piazza Mazzini il 30 maggio in una data del loro tour condiviso “Primo e ultimo ballo”. L’attore e autore.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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