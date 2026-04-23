Scuola | a ' Itis Galilei' studenti collettivi sinistra interrompono valditara consulte li mandano via

Durante un incontro presso l'Itis Galilei a Roma, cinque studenti appartenenti a collettivi di sinistra hanno tentato di interrompere il ministro dell'Istruzione e del Merito mentre stava parlando con le Consulte studentesche. Gli studenti sono stati successivamente allontanati dalle autorità scolastiche, che hanno deciso di farli uscire dalla sala. L'episodio ha attirato l'attenzione sulla tensione tra le parti coinvolte.

Cinque studenti, appartenenti a collettivi di sinistra, hanno cercato di interrompere il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, durante l'incontro di oggi con gli studenti delle Consulte studentesche, presso l'Itis Galilei a Roma. A quanto apprende l'Adnkronos, i contestatori hanno cercato di interrompere il ministro gridando e inveendo contro di lui, ma sono stati a loro volta zittiti e cacciati dagli studenti delle Consulte elette, applaudendo Valditara. Le Consulte studentesche provinciali rappresentano gli studenti di tutte le province italiane.🔗 Leggi su Iltempo.it

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