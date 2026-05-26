Agricoltura sociale e scuola Coldiretti al fianco degli studenti di Itis

Arezzo ha avviato un nuovo progetto di welfare territoriale che unisce agricoltura sociale e formazione scolastica. Coldiretti sostiene gli studenti di un istituto tecnico industriale, creando un percorso che integra attività agricole con programmi educativi. L'iniziativa mira a promuovere l'inclusione sociale e valorizzare le eccellenze locali attraverso esperienze pratiche nel settore agricolo. Il progetto rappresenta un modello di collaborazione tra settore agricolo e scuola per sviluppare competenze e coinvolgere i giovani.

Nasce ad Arezzo un nuovo modello di welfare territoriale capace di coniugare formazione, inclusione sociale e valorizzazione delle eccellenze locali.Prende il via ufficialmente il progetto “Agricoltura sociale e scuola”, un'iniziativa ad ampio raggio promossa dall'Azienda Agricola Le Pescine di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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