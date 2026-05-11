Stefano Massini e Paolo Jannacci con L’officina delle storie

Stefano Massini e Paolo Jannacci hanno presentato “L’officina delle storie”, uno spettacolo che vede anche la partecipazione di Daniele Moretto alla tromba e flicorno. Dopo aver attirato l’attenzione del pubblico al Festival di Sanremo 2024 con un’esibizione sul palco dell’Ariston, lo spettacolo è stato prodotto dal Piccolo Teatro di Milano. La performance si è svolta incentrata su narrazioni e musica dal vivo.

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