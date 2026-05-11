Stefano Massini e Paolo Jannacci con L’officina delle storie
Stefano Massini e Paolo Jannacci hanno presentato “L’officina delle storie”, uno spettacolo che vede anche la partecipazione di Daniele Moretto alla tromba e flicorno. Dopo aver attirato l’attenzione del pubblico al Festival di Sanremo 2024 con un’esibizione sul palco dell’Ariston, lo spettacolo è stato prodotto dal Piccolo Teatro di Milano. La performance si è svolta incentrata su narrazioni e musica dal vivo.
L’OFFICINA DELLE STORIEdi e con STEFANO MASSINI PAOLO JANNACCI, pianoforte – DANIELE MORETTO, tromba e flicornoDopo aver conquistato il pubblico del Festival di Sanremo 2024 con un’intensa apparizione sul palco dell’Ariston e dopo il successo dello spettacolo prodotto dal Piccolo Teatro di Milano.🔗 Leggi su Baritoday.it
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