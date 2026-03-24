Richiamo alla gravità delle aggressioni al personale scolastico | profili normativi responsabilità penali civili e disciplinari; in allegato un modello di circolare
L’incremento degli episodi di aggressione nei confronti del personale scolastico impone una riflessione sistematica non soltanto sul versante penale, ma anche su quello civile, disciplinare, prevenzionistico e organizzativo. L’articolo ricostruisce il quadro normativo di riferimento, analizzando la qualificazione giuridica del dirigente scolastico e dei docenti quali pubblici ufficiali ai sensi dell’art. 357 c.p., del personale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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