Richiamo alla gravità delle aggressioni al personale scolastico | profili normativi responsabilità penali civili e disciplinari; in allegato un modello di circolare

Da orizzontescuola.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incremento degli episodi di aggressione nei confronti del personale scolastico impone una riflessione sistematica non soltanto sul versante penale, ma anche su quello civile, disciplinare, prevenzionistico e organizzativo. L’articolo ricostruisce il quadro normativo di riferimento, analizzando la qualificazione giuridica del dirigente scolastico e dei docenti quali pubblici ufficiali ai sensi dell’art. 357 c.p., del personale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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