Aggressione armata a Parco Leonardo i cittadini dicono basta | Scendiamo in piazza

Una rapina a mano armata si è verificata nel parcheggio di via del Perugino a Parco Leonardo, nel tardo pomeriggio. Un gruppo di malviventi ha minacciato i presenti, prendendo di mira alcuni residenti. L’episodio ha provocato reazioni di insoddisfazione tra i cittadini, che hanno annunciato l’intenzione di scendere in piazza per protestare. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’intervento delle forze dell’ordine o sugli eventuali feriti.

Fiumicino – Una rapina a mano armata ha scosso la serata a Parco Leonardo. L’episodio si è consumato all’interno del parcheggio situato in via del Perugino, dove alcuni residenti della zona sono stati presi di mira da un gruppo di malviventi. La dinamica dell’accaduto e la gravità del fatto hanno immediatamente fatto scattare l’allarme tra le famiglie dell’area, esasperate da una situazione di insicurezza che dura ormai da tempo. La dinamica dell’assalto in via del Perugino. In base alle prime ricostruzioni dell’evento, l’azione criminosa è stata fulminea. Tre soggetti, giunti sul posto a bordo di una Fiat Punto di colore bianco, hanno avvicinato le vittime minacciandole con le armi per farsi consegnare i loro beni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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