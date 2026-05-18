Rissa in via Monfalcone i residenti sbottano | Ora basta scendiamo noi in strada
Nella serata di domenica 17 maggio, intorno alle 21:30, si è verificata una rissa in via Monfalcone, nel quartiere Ferrovia di Foggia. L’episodio ha coinvolto più persone e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. La presenza di tensioni nella zona Stazione ha generato reazioni tra i residenti, che hanno deciso di manifestare la loro insoddisfazione e lanciato appelli per maggiore sicurezza. La vicenda si inserisce in un quadro di preoccupazione crescente riguardo alla situazione nel quartiere.
Un'altra rissa in via Monfalcone, nel quartiere Ferrovia di Foggia. È accaduto intorno alle 21:30 di domenica 17 maggio, ha sollevato nuovamente il tema dell'emergenza sicurezza in zona Stazione e scatenato una nuova reazione, l'ennesima, del gruppo di residenti riuniti nel comitato 'Difendiamo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Violenta rissa nella notte per le strade del quartiere Umbertino. I residenti: "Ora basta"
Leggi anche: Quartiere-cantiere a Vieste, sbottano i residenti del 'Piano Integrato': "Degrado, rumori ed emissione di polveri"
Foggia, nuova maxi-rissa in via Monfalcone: i residenti annunciano proteste ed esposto in Procura Ancora violenza nel Quartiere Ferrovia di Foggia. Intorno alle 21.30 di ieri sera una nuova maxi-rissa sarebbe scoppiata in via Monfalcone, riaccendendo pau - Facebook facebook
Foggia, nuova maxi-rissa in via Monfalcone: i residenti annunciano proteste ed esposto in ProcuraFOGGIA - Ancora violenza nel Quartiere Ferrovia di Foggia. Intorno alle 21.30 di ieri sera una nuova maxi-rissa sarebbe scoppiata in via Monfalcone, riaccendendo paura e tensione tra residenti e comme ... giornaledipuglia.com