Rissa in via Monfalcone i residenti sbottano | Ora basta scendiamo noi in strada

Da foggiatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di domenica 17 maggio, intorno alle 21:30, si è verificata una rissa in via Monfalcone, nel quartiere Ferrovia di Foggia. L’episodio ha coinvolto più persone e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. La presenza di tensioni nella zona Stazione ha generato reazioni tra i residenti, che hanno deciso di manifestare la loro insoddisfazione e lanciato appelli per maggiore sicurezza. La vicenda si inserisce in un quadro di preoccupazione crescente riguardo alla situazione nel quartiere.

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Un'altra rissa in via Monfalcone, nel quartiere Ferrovia di Foggia. È accaduto intorno alle 21:30 di domenica 17 maggio, ha sollevato nuovamente il tema dell'emergenza sicurezza in zona Stazione e scatenato una nuova reazione, l'ennesima, del gruppo di residenti riuniti nel comitato 'Difendiamo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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