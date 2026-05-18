Rissa in via Monfalcone i residenti sbottano | Ora basta scendiamo noi in strada

Nella serata di domenica 17 maggio, intorno alle 21:30, si è verificata una rissa in via Monfalcone, nel quartiere Ferrovia di Foggia. L’episodio ha coinvolto più persone e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. La presenza di tensioni nella zona Stazione ha generato reazioni tra i residenti, che hanno deciso di manifestare la loro insoddisfazione e lanciato appelli per maggiore sicurezza. La vicenda si inserisce in un quadro di preoccupazione crescente riguardo alla situazione nel quartiere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui