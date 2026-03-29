Circa 3.000 manifestazioni si sono svolte negli Stati Uniti, coinvolgendo milioni di persone, per la terza edizione delle proteste No Kings. Tra i partecipanti ci sono stati anche artisti noti, tra cui attori e musicisti, che hanno manifestato contro la presenza di figure politiche considerate come figure di potere eccessivo. Le proteste si sono svolte in diverse città, con cortei e sit-in pacifici.

Circa 3.000 manifestazioni si sono svolte simultaneamente negli Stati Uniti, coinvolgendo milioni di persone in quella che rappresenta la terza edizione delle proteste No Kings. Tra i protagonisti delle marce organizzate nella giornata di ieri in diverse città americane figurano nomi di primissimo piano del mondo dello spettacolo: Robert De Niro, Jane Fonda, Bruce Springsteen e Joan Baez hanno guidato o partecipato attivamente ai raduni, trasformando le piazze in luoghi di dissidenza politica e culturale. A New York, De Niro ha marciato in prima fila insieme al reverendo Al Sharpton e alla procuratrice generale Letitia James. Durante il suo intervento davanti alla folla, l’attore ha definito le mobilitazioni “un grande grido di battaglia, enormemente riuscito visto che milioni di noi hanno risposto alla chiamata”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - De Niro e Springsteen in piazza contro Trump: “Milioni di noi dicono basta ai re”

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