Un uomo di 35 anni, accusato di aver aggredito due medici nel reparto di Neurologia di un ospedale a Bari, è stato posto agli arresti domiciliari. La decisione è stata presa questa mattina dalla giudice responsabile del procedimento.

Il 35enne accusato di aver aggredito due medici al reparto di Neurologia del Policlinico di Bari è stato disposto agli arresti domiciliari dalla giudice Antonietta Guerra questa mattina. L’uomo, che non presenta precedenti penali, è comparso davanti al Tribunale di Bari dopo la cattura in flagranza operata dalla polizia durante la notte tra sabato e domenica scorsi. L’episodio violento è scoppiato nel cuore della struttura ospedaliera barese a causa del diniego dei sanitari riguardo il ricovero della moglie dell’indagato. Secondo quanto emerso, l’uomo ha inizialmente rivolto minacce verbali verso una dottoressa e verso un collega che era intervenuto per supportarla. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aggressione ai medici al Policlinico di Bari: il 35enne agli domiciliari

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