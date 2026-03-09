Medici e aggressioni l’ultimo episodio al Policlinico di Bari

Due medici del pronto soccorso del Policlinico di Bari sono stati aggrediti da un familiare di una paziente, subendo ferite che hanno richiesto prognosi di 15 e 20 giorni. L’episodio si è verificato recentemente all’interno dell’ospedale, dove i professionisti stavano assistendo la paziente. La vicenda ha destato preoccupazione tra il personale sanitario e le autorità locali.

Nuova aggressione ai medici in prima linea in ospedale. Vittime delle intemperanze del familiare di una paziente questa volta sono stati due dottori del pronto soccorso del Policlinico di Bari, che hanno rimediato una prognosi rispettivamente di 15 e 20 giorni. Che cos’è successo a Bari. Nel pomeriggio di domenica un uomo, figlio di un’assistita, dopo aver rifiutato le dimissioni della madre, ha fatto irruzione nell’area di assistenza attraverso un ingresso riservato al personale. La paziente, una donna di 55 anni arrivata domenica mattina al Policlinico con problemi gastrointestinali, aveva completato l’iter diagnostico ed era stata ritenuta idonea alle dimissioni con la prescrizione di una terapia da proseguire a casa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

