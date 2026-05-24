Medico aggredito e preso a pugni al Policlinico di Bari lesioni ai denti e alla cornea | arrestato 35enne

Da fanpage.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un medico di 35 anni è stato aggredito da un uomo presso il Policlinico di Bari. Durante l’episodio, il medico ha ricevuto un pugno che ha causato lesioni ai denti e alla cornea. L’aggressore, il fidanzato di una paziente, è stato arrestato. Il medico ha successivamente presentato denuncia alle autorità.

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Al Policlinico di Bari un medico di 35 anni è stato aggredito dal fidanzato di una paziente. Il sanitario ha riportato lesioni a denti e cornea e ha presentato denuncia. L'aggressore, un coetaneo incensurato, è stato posto agli arresti domiciliari. Il direttore generale del Policlinico ha espresso "piena vicinanza" al medico e al personale del reparto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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