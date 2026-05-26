Aggressione ai docenti a Parma Gratteri | Spregevole vedere due persone di cultura aggredite da ignoranti analfabeti e rozzi

Notizia in breve

Il procuratore di Napoli ha commentato l'aggressione a due insegnanti avvenuta a Parma, definendola “spregevole” e sottolineando come siano stati coinvolti due persone di cultura aggredite da individui considerati ignoranti e rozzi. L'evento è avvenuto recentemente e ha attirato l'attenzione pubblica. L'intervista è stata rilasciata durante la seconda edizione di un evento dedicato alla legalità.