Aggressione ai docenti a Parma Gratteri | Nel vedere il video ho provato una rabbia che non avete idea

Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, intervistato da Orizzonte Scuola in occasione della II edizione di “Capaci di legalità” a Caltagirone, commenta l’aggressione a due docenti avvenuta a Parma. Per Gratteri l’episodio è il segnale di una crisi educativa profonda: scuola, famiglia e società devono tornare a costruire occasioni di ascolto, dialogo e confronto con i giovani. L’intervista a Nicola Gratteri è stata raccolta da Francesco Bunetto, giornalista di Orizzonte Scuola, in occasione della seconda edizione di Capaci di Legalità, iniziativa in programma lunedì 25 maggio 2026 al Cineteatro Artanis di Caltagirone, con la partecipazione di magistrati, avvocati, istituzioni e studenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Aggressione ai docenti a Parma, Gratteri: “Spregevole vedere due persone di cultura aggredite da ignoranti, analfabeti e rozzi”Il procuratore di Napoli ha commentato l'aggressione a due insegnanti avvenuta a Parma, definendola “spregevole” e sottolineando come siano stati...

Leggi anche: Parma, video virale mostra l’aggressione ai docenti dell’ITIS

Temi più discussi: Docenti picchiati in un parco a Parma, la vicinanza di Valditara: i prof non sporgeranno denuncia; Aggressione ai prof, i ragazzi di Parma verso la sospensione: ma non ci saranno ripercussioni penali; Insegnanti aggrediti da un gruppo di ragazzi a Parma: Reazione nata da un rimprovero; Istruzione. Barbacci (Cisl Scuola): Condanna per l’aggressione ai docenti di Parma: la scuola non sia lasciata sola. - CISL.

#storieitaliane sull'aggressione ai prof, il fatto che non vogliano denunciare, non mi stupirei se ci fossero anche delle responsabilità da parte dei docenti x.com

La situazione giovanile è sempre più allo sbando, aggressione a professori oggi reddit

Aggressione a due insegnanti a Parma, tutto è nato da un rimprovero fuori da scuolaIl racconto di uno dei docenti: Avevo richiamato un ragazzo per un gesto maleducato. Poi l'incontro in un parco con un gruppo di giovani e la violenza ripresa in un video. Il suo collega preso a cin ... rainews.it

Docenti aggrediti a Parma: Gli studenti sono penalmente denunciabili, oltre al risarcimento civile. Gli insegnanti sono pubblici ufficiali. Il Punto di De MartinoL’aggressione ai due docenti avvenuta fuori da un istituto di Parma, documentata anche da un video circolato sui social con minacce esplicite rivolte agli insegnanti, potrebbe avere conseguenze non so ... orizzontescuola.it