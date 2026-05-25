Un uomo è stato arrestato a Forio d’Ischia dopo aver picchiato la figlia, una donna di 36 anni, che è arrivata in ospedale con gravi lesioni e fratture. La donna è stata sottoposta a intervento chirurgico d’urgenza. I carabinieri stanno indagando per ricostruire i fatti avvenuti in casa. La ragazza è in condizioni critiche.

Dramma a Forio d’Ischia: la 36enne è arrivata in ospedale con gravi lesioni e fratture. I carabinieri indagano per ricostruire quanto accaduto in casa. Una violenza estrema consumata tra le mura domestiche e una donna che ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. È accaduto a Forio d’Ischia, dove i carabinieri hanno arrestato un 58enne con l’accusa di tentato omicidio dopo il grave pestaggio della figlia. La vittima, una donna di 36 anni, è stata soccorsa in condizioni gravissime e trasportata in codice rosso all’ospedale. L’allarme al 112 e la scoperta nell’appartamento. L’intervento è scattato poco dopo pranzo in via Spinesante, dopo una segnalazione arrivata al 112 per una presunta violenza domestica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Picchia la figlia fino a ridurla in fin di vita a Ischia: arrestato il padre, la donna operata d’urgenza

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