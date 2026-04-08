Roma Trastevere Aggredisce e rapina il titolare di un bistrot 27enne romano arrestato dai Carabinieri

A Roma, nel quartiere di Trastevere, un uomo di 27 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver aggredito e rapinato il proprietario di un locale. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Roma durante l’udienza a Piazzale Clodio. La vicenda riguarda un episodio avvenuto recentemente nel centro storico della città. La ricostruzione dei fatti e le modalità dell’intervento sono ancora oggetto di indagine.

ROMA – È stato convalidato, presso le aule del Tribunale di Roma in Piazzale Clodio, l’arresto di un 27enne romano, gravemente indiziato del reato di rapina aggravata. L’immediato intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, impegnati in un servizio di controllo del territorio, ha permesso di intercettare e bloccare il fuggitivo sulla Circonvallazione Gianicolense. Il 27enne, prontamente riconosciuto dalla vittima, è stato trovato ancora in possesso di parte della refurtiva. Cronache Cittadine • Il Giornale n. 1431 di Nov-Dic 2023 è in distribuzione gratuita . 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Roma. Trastevere. Aggredisce e rapina il titolare di un bistrot. 27enne romano arrestato dai Carabinieri Rapina violenta per rubare l’auto, un 27enne arrestato dai carabinieriUn ’indagine approfondita e circostanziata, andata avanti per settimane, si è conclusa con un arresto. Si finge poliziotto, aggredisce e rapina un 14enne alla metro San Giovanni di Roma: arrestato 27enneUn ventisettenne di Reggio Calabria, già noto alle forze dell’ordine, si è identificato come poliziotto prima di strappare con la forza l’orologio a... Si parla di: Parcheggiatore abusivo aggredisce automobilista e minaccia gli agenti vicino al San Camillo di Roma; Roma, controlli serrati dei carabinieri contro lo spaccio.