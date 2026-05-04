Viadana ubriaco pretende di bere ancora e minaccia il barista Poi aggredisce i carabinieri arrestato

Un uomo si è presentato in un bar del centro di Viadana in stato di ebbrezza, chiedendo di poter bere ancora. Quando gli è stato negato, ha minacciato il barista e successivamente ha aggredito i carabinieri intervenuti per calmare la situazione. L’uomo è stato arrestato e portato in caserma. L’episodio si è verificato nella giornata del 4 maggio 2026.

Viadana (Mantova), 4 maggio 2026 – Si è presentato già ubriaco in un bar del centro di Viadana, pretendendo dal barista di continuare a bere. Ma dopo aver ricevuto un “no”, ha reagito minacciando il barista che si è trovato costretto a chiedere l’intervento dei Carabinieri. Quando una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Viadana è intervenuta nel locale pubblico, l’uomo ha aggredito i militari che, a fatica, sono riusciti a caricarlo sull’autovettura di servizio e portarlo in caserma. Nelle fasi di contenimento l’uomo è però riuscito a danneggiare l’autovettura dei Carabinieri con un calcio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Viadana, ubriaco pretende di bere ancora e minaccia il barista. Poi aggredisce i carabinieri, arrestato Notizie correlate Notte ad alta tensione in via d'Azeglio, ubriaco molesta il cliente di un bar, poi aggredisce i carabinieri: 35enne arrestatoHa aggredito in strada i militari, dopo averli chiamati: sul posto due pattuglie e il 118. Ubriaco picchia la convivente e minaccia i carabinieri, poi cade dalle scale: arrestatoTempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata odierna, a Roccamonfina, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno tratto in arresto in...