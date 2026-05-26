Afragola vandalizzata la targa in memoria di Martina Carbonaro Oggi la fiaccolata
La targa in memoria di Martina Carbonaro è stata danneggiata ad Afragola. La comunità si sta organizzando per una fiaccolata che si terrà oggi in ricordo della vittima.
Vandali colpiscono il luogo della memoria: indignazione ad Afragola mentre la comunità si prepara al corteo.. È stata danneggiata da ignoti la targa apposta sulla panchina rossa ad Afragola in ricordo di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa il 25 maggio 2025 dall’ex fidanzato Alessio Tucci. Il gesto si inserisce in un contesto particolarmente delicato, alla vigilia della fiaccolata in programma oggi alle 18.30 in città. Il corteo partirà dalla Chiesa di Sant’Antonio e attraverserà le strade del centro fino a raggiungere l’area antistante lo Stadio Moccia, luogo in cui, in un cantiere abbandonato, venne ritrovato il corpo senza vita della ragazza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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