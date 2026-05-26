Afragola, una targa dedicata a una 14enne è stata vandalizzata. La targa commemorativa è stata danneggiata in un atto che viene definito barbaro. Sono state espresse solidarietà alla famiglia della vittima e si chiede l’intervento delle forze dell’ordine per accertare i responsabili. La vicenda ha suscitato reazioni tra le autorità e la comunità locale. Nessuna informazione su eventuali indagini in corso o dettagli sul gesto.

Danneggiata la targa commemorativa della 14enne: solidarietà alla famiglia e richiesta di giustizia e intervento delle forze dell’ordine.. “ Solidarietà e vicinanza ai familiari di Martina Carbonaro, che dopo essere stati offesi e minacciati in aula all’apertura del processo a carico dell’assassino della giovane, sono di nuovo vittime di un gesto barbaro. Il danneggiamento della targa commemorativa – per giunta avvenuto a un anno esatto dal ritrovamento del corpo della 14enne – è uno sfregio non solo alla famiglia e alla memoria della ragazza, ma a tutte le vittime di femminicidio e all’intera società civile. Confidiamo nelle indagini delle forze dell’ordine affinché chi si è macchiato di questo delitto infame venga immediatamente individuato e punito con severità “. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Afragola, Nappi (LEGA): Sfregio a targa di Martina Carbonaro, Atto barbaro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Danneggiata la targa per Martina Carbonaro, oggi fiaccolata ad AfragolaLa targa dedicata a Martina Carbonaro, posizionata sulla panchina rossa ad Afragola, è stata danneggiata.

Leggi anche: Afragola, vandalizzata la targa in memoria di Martina Carbonaro. Oggi la fiaccolata

Femminicidio della 14enne Martina Carbonaro ad Afragola, c’è anche l’aggravante dell’omicidio con crudeltàUn nuovo elemento emerge nell’inchiesta sull’omicidio di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa ad Afragola, provincia di Napoli, nel maggio 2025 dall’ex fidanzato Alessio Tucci. Secondo il ... fanpage.it

Martina Carbonaro uccisa a 14 anni dall'ex fidanzato, caduta l’aggravante della crudeltà: Non c’è stato accanimentoNapoli – Un omicidio commesso ai danni di una persona con la quale l'omicida aveva avuto una relazione e approfittando del fatto che il luogo dove è avvenuto era abbandonato, quindi lei non poteva ... quotidiano.net