Incidente in piazza Carbonari | moto si spezza in due muore ragazzo di 27 anni
Un ragazzo di 27 anni ha perso la vita giovedì 21 maggio a causa di un incidente avvenuto in viale Marche, vicino a piazza Carbonari. Secondo le prime ricostruzioni, la moto si è spezzata in due durante il sinistro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che stanno indagando sulle cause dell'incidente. Non ci sono altri veicoli coinvolti e al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulla dinamica.
Un ragazzo di 27 anni è morto nel pomeriggio di giovedì 21 maggio, in un incidente stradale in viale Marche, all'altezza di piazza Carbonari. A perdere la vita è stato un giovane motociclista, all'altezza del cavalcavia tra viale Marche e viale Lunigiana, poco prima delle 18. Due le vittime della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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