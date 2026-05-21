Incidente in piazza Carbonari | moto si spezza in due muore ragazzo di 27 anni

Da milanotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 27 anni ha perso la vita giovedì 21 maggio a causa di un incidente avvenuto in viale Marche, vicino a piazza Carbonari. Secondo le prime ricostruzioni, la moto si è spezzata in due durante il sinistro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che stanno indagando sulle cause dell'incidente. Non ci sono altri veicoli coinvolti e al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulla dinamica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un ragazzo di 27 anni è morto nel pomeriggio di giovedì 21 maggio, in un incidente stradale in viale Marche, all'altezza di piazza Carbonari. A perdere la vita è stato un giovane motociclista, all'altezza del cavalcavia tra viale Marche e viale Lunigiana, poco prima delle 18. Due le vittime della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Milano, tragico scontro in viale Marche: moto si spezza in due, muore ragazzo di 27 anniUn ragazzo di 27 anni è morto nel pomeriggio di giovedì 21 maggio, in un incidente stradale in viale Marche, all'altezza di piazza Carbonari.

Schianto in piazza Carbonari: muore sul colpo motociclista di 27 anniMIilano, 21 maggio 2026 - Ancora un morto sulle strade di Milano città: un motociclista di 27 anni ha perso la vita nel pomeriggio nello scontro con...

incidente in piazza carbonariMilano, tragico scontro in viale Marche: moto si spezza in due, muore ragazzo di 27 anniIl terribile schianto e l'intervento dei soccorsi. A perdere la vita nel pomeriggio di giovedì è stato un centauro di 27 anni. Due le vittime della strada in meno di ventiquattro ore in città ... milanotoday.it

incidente in piazza carbonariSchianto in piazza Carbonari: muore sul colpo motociclista di 27 anniL’incidente sarebbe avvenuto durante la svolta a destra dell’auto. Per la violenza dell’urto la moto è finita contro un palo della luce, spezzandosi in due ... ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web