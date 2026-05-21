Incidente in piazza Carbonari | moto si spezza in due muore ragazzo di 27 anni

Un ragazzo di 27 anni ha perso la vita giovedì 21 maggio a causa di un incidente avvenuto in viale Marche, vicino a piazza Carbonari. Secondo le prime ricostruzioni, la moto si è spezzata in due durante il sinistro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che stanno indagando sulle cause dell'incidente. Non ci sono altri veicoli coinvolti e al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulla dinamica.

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