Affetti e sorrisi al JustMe per festeggiare Simona Tagli

Al JustMe si sono riuniti amici e familiari per festeggiare Simona Tagli. La conduttrice ha condiviso una serata ricca di emozioni, accompagnata dalla figlia e da numerosi ospiti. La scena si è riempita di sorrisi e abbracci, mentre si sono susseguiti momenti di condivisione e allegria. Non sono stati annunciati eventi pubblici o comunicazioni ufficiali, solo un ritrovo intimo tra persone care.

. Durante la magica serata di Simona Tagli, la celebre conduttrice ha vissuto momenti di profonda commozione accanto alla figlia e a tanti cari amici della movida milanese. Grande partecipazione ieri sera al JustMe, dove è andata in scena la festa dedicata a Simona Tagli, che ha celebrato insieme a ospiti, amici e personaggi del mondo dello spettacolo il momento particolarmente favorevole legato al suo libro Madri sotto processo, un volume che sta registrando risultati molto positivi anche nelle vendite su Amazon. Accanto a lei, presente anche la figlia Giorgia Ambrosoli, figura centrale del racconto contenuto nel libro, un’opera intensa e profondamente personale che esplora il complesso rapporto tra maternità, giudizio e sensibilità familiare. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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