Un evento glamour per festeggiare Simona Tagli al Just Me Milano

Una serata di festa si svolge al Just Me Milano per celebrare Simona Tagli. La showgirl sarà presente insieme a amici e colleghi in un evento che promette di essere memorabile. La location scelta per l’occasione è tra le più note della città. L’evento è stato organizzato per festeggiare il compleanno di Simona Tagli.

La celebre showgirl si appresta a vivere una serata indimenticabile circondata da amici e colleghi in una delle location più. La celebre showgirl si appresta a vivere una serata indimenticabile circondata da amici e colleghi in una delle location più famose della città meneghina La città di Milano si prepara a vivere una serata all’insegna della televisione e della mondanità per celebrare il compleanno di Simona Tagli. L’appuntamento è fissato per martedì 19 marzo nella prestigiosa cornice del Just Me Milano, storico punto di riferimento della vita notturna un tempo noto come Just Cavalli. Questo speciale evento, ideato e curato dall’agenzia Temptationsglam Events Milan dell’organizzatore Anthony Russo, accoglierà numerosi amici del mondo dello spettacolo in un clima di grande esclusività. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Un evento glamour per festeggiare Simona Tagli al Just Me Milano Articoli correlati Moncler Grenoble ad Aspen: la sfilata-evento che unisce glamour, alta quota e starPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Jason Derulo ospite al JustMe Milano il 6 marzo 2026 per un esclusivo live show con djset in una notte di musica e glamourIl 6 Marzo, il JustMe Milano ospiterà il famosissimo JASON DERULO per un esclusivo live show, un djset di questa vera e propria superstar della...