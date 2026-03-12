Compleanno d’autore per Simona Tagli al JustMe Milano

Simona Tagli ha festeggiato il suo compleanno al JustMe Milano. L’evento ha visto la partecipazione di diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo, riuniti per celebrare la ricorrenza dell’attrice. La serata si è svolta nel locale milanese, con ospiti e amici presenti per condividere il momento speciale. La festa è stata organizzata per l’occasione, attirando l’attenzione di chi segue da vicino la carriera dell’attrice.

. Un evento attesissimo coinvolge i grandi nomi dello spettacolo per celebrare una delle icone più amate della TV italiana durante la sua notte speciale a Milano. La città di Milano si appresta a vivere una notte di grande fascino per il compleanno di Simona Tagli. L’appuntamento è previsto per martedì 19 marzo nella cornice del Just Me Milano, storico punto di riferimento della vita notturna precedentemente conosciuto come Just Cavalli. L’evento, ideato e curato con maestria dall’agenzia Temptationsglam Events Milan dell’organizzatore Anthony Russo, vedrà la partecipazione di numerosi esponenti del mondo dello spettacolo e del giornalismo in un’atmosfera esclusiva che promette di unire glamour e mondanità. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Articoli correlati

Un evento glamour per festeggiare Simona Tagli al Just Me MilanoLa celebre showgirl si appresta a vivere una serata indimenticabile circondata da amici e colleghi in una delle location più… L'articolo Un evento...

Il cuore olimpico di Milano batte al JustMe con Claudia PeroniUn evento unico dove l’eleganza milanese incontra il fuoco della passione per lo sport, organizzato da una delle voci più note della televisione...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Simona Tagli

Simona Tagli: «Francesco Ambrosoli non vuole più sposarmi: colpa di alcune foto di 30 anni fa. Avevo fatto voto di castità»Simona Tagli non si sposa più. La showgirl e imprenditrice lo annuncia mentre ripercorre la lunga carriera, gli amori, e le ultime magagne: in primis, il matrimonio con Francesco Ambrosoli (fissato ... ilmessaggero.it

Simona Tagli, perché è saltato il matrimonio con Francesco Ambrosoli/ Abbiamo litigato per delle fotoDoccia fredda per Simona Tagli: lei e Francesco Ambrosoli non si sposano più. Ma cos’è successo? Abbiamo litigato per delle foto C’è chi si sposa, chi divorzia, chi si sta conoscendo e poi chi ... ilsussidiario.net