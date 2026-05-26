Un concorrente del Trentino-Alto Adige ha catturato l’attenzione del pubblico durante la trasmissione, conquistando il cuore degli spettatori con la sua sincerità. Dopo aver vinto una somma di denaro, ha utilizzato il premio per realizzare un sogno di lunga data di Elisabeth. La scena è stata caratterizzata da emozioni intense e momenti di grande coinvolgimento, mentre il pubblico seguiva con attenzione la storia del concorrente.

“Non mollare mai”. È questo il motto di Claudio, concorrente del Trentino-Alto Adige che ha regalato una grande emozione ai fan di Affari Tuoi. Il protagonista della puntata del 26 maggio arriva da Bressanone, in provincia di Bolzano, e ha affrontato la partita con il cuore, inseguendo un sogno da condividere con la donna che ama. Un’avventura intensa, a tratti rischiosa, che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Nel frattempo, sui social, gli spettatori si sono commossi scoprendo il modo insolito e romantico in cui la coppia si è conosciuta. Claudio vive a Bressanone e organizza eventi indimenticabili. Lui stesso si definisce un “emotional designer” e, durante la trasmissione, ha raccontato di aver realizzato persino lo strudel più lungo del mondo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi, Claudio conquista il pubblico e realizza un sogno per Elisabeth grazie alla trasmissione

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