Tre imprenditrici di Reggio Emilia, Stefania, Elisa e Magdalena, hanno fondato MaDilly, un’azienda di abbigliamento tutta al femminile. La società si concentra sulla produzione di capi di moda con l’obiettivo di espandersi in Europa. Le fondatrici affermano che il progetto rappresenta il raggiungimento di un loro sogno nel settore fashion. La loro attività si rivolge a un pubblico internazionale e mira a crescere nel mercato europeo.

Reggio Emilia, 9 marzo 2026 – Un’azienda Made in Emilia e tutta al femminile: questa è MaDilly, marchio di abbigliamento nato a Reggio e dedicato ai bambini e ragazzi dai 2 ai 1415 anni, la cui qualità viene riconosciuta da clienti e negozi in tutta Italia: “Qualche proiezione all’estero c’è, Inghilterra e Francia per esempio sono mercati ispezionabili, ma su tasse e costi di produzione il paragone purtroppo è impietoso”. La principessa Panichi Pignatelli: "Il Borgo doveva tornare a vivere" La concorrenza con l’estero. La concorrenza con l’estero è una delle sfide che quotidianamente le tre socie di MaDilly, le sorelle Stefania ed Elisa Rivi assieme a Magdalena Tur, si trovano ad affrontare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Abbigliamento: le imprenditrici Stefania, Elisa e Magdalena alla conquista dell’Europa. “MaDilly realizza il nostro sogno”

Articoli correlati

Da Bagno alla conquista dell’Europa: “MaDilly realizza il nostro sogno”Reggio Emilia, 9 marzo 2026 – Un’azienda Made in Emilia e tutta al femminile: questa è MaDilly, marchio di abbigliamento nato a Reggio e dedicato ai...

Leggi anche: Hero MotoCorp sbarca in Italia, le moto indiane vanno alla conquista dell’Europa