Da Bagno alla conquista dell’Europa, MaDilly è un’azienda tutta al femminile con sede a Reggio Emilia. Il marchio, nato in Italia, ha recentemente annunciato il suo ambizioso progetto di espansione nel mercato europeo. La società si occupa di produzione e vendita di prodotti legati al settore del bagno, puntando sulla qualità e l’innovazione. La loro crescita segna un passo importante nel settore.

Reggio Emilia, 9 marzo 2026 – Un’azienda Made in Emilia e tutta al femminile: questa è MaDilly, marchio di abbigliamento nato a Reggio e dedicato ai bambini e ragazzi dai 2 ai 1415 anni, la cui qualità viene riconosciuta da clienti e negozi in tutta Italia: “Qualche proiezione all’estero c’è, Inghilterra e Francia per esempio sono mercati ispezionabili, ma su tasse e costi di produzione il paragone purtroppo è impietoso”. La principessa Panichi Pignatelli: "Il Borgo doveva tornare a vivere" La concorrenza con l’estero. La concorrenza con l’estero è una delle sfide che quotidianamente le tre socie di MaDilly, le sorelle Stefania ed Elisa Rivi assieme a Magdalena Tur, si trovano ad affrontare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da Bagno alla conquista dell’Europa: “MaDilly realizza il nostro sogno”

Articoli correlati

Affetta da malattia rarissima. Realizza il sogno di un figlioDire che una malattia "colpisce una persona su un milione" serve a spiegare quanto sia improbabile ammalarsi.

Leggi anche: Apre le porte il nuovo salone da parrucchiere: "Dopo 15 anni un sogno che si realizza"

Altri aggiornamenti su Da Bagno alla conquista dell'Europa...

Discussioni sull' argomento Cosa vuole Israele in Libano: la conquista della terra del vicino addomesticato; L’Antellese conquista il primo trofeo: la Coppa Fringuelli è sua; Elisa Iorio conquista l’argento nella cornice del PalaPanini; Gennaio 2026 al caldo: 12 mete imperdibili per una vacanza al mare.

Bagno di folla domenica a Torrevecchia per il Papa. Leone XIV ha visitato la chiesa di Santa Maria della Presentazione, in occasione della penultima visita quaresimale nella diocesi di Roma - facebook.com facebook

#SciAlpino Bagno di festa per Laura Pirovano, la premiazione e l'inno dopo la seconda vittoria nella discesa di casa dlvr.it/TRM2SR x.com