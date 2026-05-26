Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda il 26 maggio 2026 su Rai 1, protagonista della serata è stato Claudio, concorrente del Trentino-Alto Adige, arrivato in studio insieme alla moglie Elizabeth. La partita, condotta come sempre da Stefano De Martino, si è mossa tra offerte importanti del Dottore, scelte rischiose e un finale tutt’altro che scontato. A smorzare la tensione della gara, però, ci hanno pensato Herbert Ballerina e alcuni siparietti pieni di doppi sensi con De Martino, che hanno accompagnato la serata senza mai togliere spazio al gioco. Stefano De Martino e il doppio senso sullo Strudel La nuova... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, battute adolescenziali e doppi sensi tra Stefano De Martino ed Herbert Ballerina

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