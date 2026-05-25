Caldo subtropicale | picchi a 35°C e notti afose tra umidità e asfalto
Le temperature raggiungeranno i 35°C in diverse zone del paese nelle prossime ore, con notti caratterizzate da umidità elevata e temperature che difficilmente scenderanno sotto i 25°C. Le regioni più colpite sono quelle del centro e del sud, dove il caldo si farà sentire maggiormente, anche di notte. L’asfalto e le superfici urbane contribuiranno a mantenere elevate le temperature durante le ore più calde della giornata.
L’ondata di caldo subtropicale colpirà l’intero territorio nazionale dalle Alpi alla Sicilia tra i prossimi giorni, con picchi termici previsti tra i 33°C e i 35°C. Il fenomeno intensivo interesserà con particolare gravità le grandi città della Val Padana, dove la stagnazione dell’aria e l’umidità elevata renderanno la calura difficile da gestire. Il promontorio subtropicale in arrivo non si limiterà a una semplice ondata estiva. La configurazione atmosferica porterà un aumento costante del tasso di umidità. Nelle zone urbane, il rischio è legato alle temperature notturne che resteranno molto alte. Le superfici in cemento e asfalto delle città fungeranno da accumulatori termici. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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