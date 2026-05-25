Caldo subtropicale | picchi a 35°C e notti afose tra umidità e asfalto

Notizia in breve

Le temperature raggiungeranno i 35°C in diverse zone del paese nelle prossime ore, con notti caratterizzate da umidità elevata e temperature che difficilmente scenderanno sotto i 25°C. Le regioni più colpite sono quelle del centro e del sud, dove il caldo si farà sentire maggiormente, anche di notte. L’asfalto e le superfici urbane contribuiranno a mantenere elevate le temperature durante le ore più calde della giornata.