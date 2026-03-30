Aerospazio motore dell’innovazione | È un laboratorio avanzato della sostenibilità

L'industria aerospaziale viene spesso considerata un settore ad alto consumo energetico e in contrasto con gli obiettivi climatici. Tuttavia, rappresenta anche uno dei principali motori di innovazione nel campo dell’efficienza energetica. Questa visione contrasta con la percezione comune, evidenziando come l’aeronautica possa contribuire allo sviluppo di soluzioni sostenibili. La sua evoluzione continua a essere legata a progetti e tecnologie avanzate nel settore.

“Spesso si tende a percepire l’aeronautica come un settore che consuma grandi quantità di energia e quindi risulterebbe difficilmente conciliabile con gli obiettivi climatici, invece è sempre stata uno dei motori principali dell’innovazione in termini di efficienza”. Così il professor Giuseppe Franchini, delegato del Rettore alla Transizione energetica e direttore del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate dell’Università degli Studi di Bergamo, illustra il ruolo strategico che il settore aerospaziale può giocare nel campo della sostenibilità. Questo ramo dell’economia, che sta conoscendo un significativo sviluppo su scala nazionale e internazionale ma anche nella provincia di Bergamo, ha un legame molto stretto con la produzione di nuovi materiali, la transizione energetica e le politiche industriali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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