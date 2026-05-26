Aeroporto di Perugia HelloFly cancella i voli di giugno per Pantelleria e Lampedusa

A giugno, i voli dall'aeroporto di Perugia verso Pantelleria e Lampedusa sono stati cancellati. La compagnia HelloFly ha annunciato l'annullamento dei collegamenti a causa dell'aumento dei costi del carburante e del calo delle prenotazioni. La decisione riguarda i voli programmati per il mese prossimo, senza ulteriori dettagli sui rimborsi o sulle alternative per i passeggeri.

Costo del carburante alle stelle e poche prenotazioni: saltano i voli di giugno dall'aeroporto di Perugia per Pantelleria e Lampedusa. A confermalo con una nota ufficiale è la compagnia HelloFly. “Attualmente - scrive il Ceo, Teodosio Longo, in una nota diffusa sui social - risultano cancellati. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Voli a terra per il calo carburante: cancellate le prime date per Lampedusa e Pantelleria

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