Voli per Lampedusa e Pantelleria prorogato il servizio da Palermo

La compagnia aerea danese Dat ha annunciato la proroga del servizio di voli in regime di continuità territoriale da Palermo verso Lampedusa e Pantelleria. La decisione riguarda anche le rotte da Catania e Trapani, che continueranno a operare secondo il programma stabilito. La proroga si applica fino a una data ancora da definire, garantendo così la continuità dei collegamenti tra le isole e la terraferma.

Lo fanno sapere dagli uffici di Dat, la compagnia aerea danese. I collegamenti e gli orari restano quelli definiti dal bando e ricalcano quelli già operati nel corso della passata stagione estiva 2025 Prorogato il mandato per i voli in regime di continuità territoriale da parte di Dat - compagnia aerea danese - per Lampedusa e Pantelleria da Palermo, Catania e Trapani. I collegamenti e gli orari, restano quelli definiti dal bando e ricalcano quelli già operati nel corso della passata stagione estiva 2025. I posti saranno presto disponibili nei sistemi di prenotazione. “Le tariffe, salvo variazioni del costo del carburante, restano quelle già attualmente in vigore - dicono dalla Dat -. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

