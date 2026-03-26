hellofly conferma i voli per lampedusa terzo anno consecutivo di collegamenti da perugia

HelloFly ha annunciato che la stagione 2026 prevede voli settimanali tra Perugia e Lampedusa, con partenze ogni sabato dal 6 giugno al 26 settembre. Questa sarà la terza volta consecutiva in cui vengono mantenuti i collegamenti tra le due località durante il periodo estivo.

HelloFly inaugura la stagione 2026 confermando per il terzo anno consecutivo i collegamenti tra Perugia e Lampedusa, che saranno operativi ogni sabato dal 6 giugno al 26 settembre. La compagnia rilancia inoltre la rotta Malta–Lampedusa, attiva tutti i venerdì dal 5 giugno al 25 settembre, rafforzando così il legame con le isole minori e la loro offerta turistica. Le novità sono state illustrate nel corso di due incontri istituzionali, il 17 marzo all’aeroporto internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi” e il 18 marzo a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. Durante la presentazione, HelloFly ha condiviso con operatori e istituzioni le prospettive della nuova stagione, confermando la centralità di Lampedusa nella propria programmazione estiva. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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