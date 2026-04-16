Aidem Comunicazione Aumentativa e Alternativa CAA | come utilizzarla per facilitare la comunicazione e favorire l’inclusione Corso accreditato

È stato avviato un corso online di 15 ore dedicato alla Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA), rivolto a insegnanti, operatori e professionisti che lavorano con bambini e ragazzi. Il percorso offre strumenti pratici, schede operative e attività pensate per migliorare la comunicazione e promuovere l’inclusione scolastica. La formazione è accreditata e si propone di fornire competenze specifiche nell’utilizzo della CAA per facilitare l’apprendimento di tutti gli studenti.

Corso online di 15 ore per imparare a utilizzare la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) e favorire la comunicazione e l’apprendimento di tutti gli alunni: strumenti pratici, schede operative e attività per l’inclusione. Accreditato MIM (15 ore), acquistabile con bonifico bancario, bollettino postale e Carta del Docente. Ogni docente dovrebbe essere in grado di rendere le. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate (Aidem) MUSICA A SCUOLA: come utilizzarla per l’apprendimento e l’inclusione di alunni BES (Corso pratico online accreditato MIM)Corso online accreditato MIM (15 ore) per supportare tutti i docenti (dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria) nel processo di... (Aidem) Lingua Inglese per gli alunni con DSA: come insegnarla e facilitare l’apprendimento (Corso Online Accreditato)Corso online accreditato, costituito da 4 lezioni (Videolezioni, slides di sintesi e test intermedi), con l’obiettivo di supportare i docenti nella... Panoramica sull’argomento Si parla di: (Aidem) Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA): come utilizzarla per facilitare la comunicazione e favorire l’inclusione (Corso accreditato). Comunicazione Aumentativa e Alternativa alla scuola Isidoro Del Lungo di MontevarchiE’ un sistema di comunicazione che offre supporto ai bambini con difficoltà comunicative, ma può essere utilizzata anche per facilitare l'integrazione di alunni. Arezzo, 01 ottobre 2024 – Grazie alla ... lanazione.it Corso online gratuito di CAA, la Comunicazione Aumentativa e AlternativaPromosso da Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo e Fondazione Paideia, il corso è rivolto a insegnanti, educatori e famiglie Per tutti coloro che vogliono avvicinarsi e apprendere le ... disabili.com