Adunata Alpini e Liguria Pride nuova bufera in consiglio comunale

Il consiglio comunale è tornato a discutere sui post pubblicati sui social network riguardanti il Liguria Pride 2026, che si terrà dal 6 al 13 giugno a Genova. La discussione riguarda le modalità di promozione dell’evento e ha scatenato nuove tensioni tra i consiglieri. La polemica si inserisce in un contesto di divergenze già presenti all’interno del consiglio sulla gestione di eventi pubblici e sulla comunicazione sui social media.

È ancora scontro in consiglio comunale sui post pubblicati sui social per promuovere il Liguria Pride 2026, in programma dal 6 al 13 giugno a Genova. Al centro delle polemiche, la grafica con lo slogan “Not all alpini” che parlava di “machismo, militarismo” e “penne in erezione": un messaggio che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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