Alpini Liguria Rainbow | L’Adunata espressione di maschilismo militarismo e cultura patriarcale
Il coordinamento Liguria Rainbow ha pubblicato una nota per commentare le reazioni sorte in seguito a post condivisi sui social durante l’Adunata Nazionale degli Alpini a Genova. A circa un giorno di distanza, la discussione si concentra sulle accuse di maschilismo, militarismo e cultura patriarcale rivolte all’evento. La vicenda ha suscitato reazioni e commenti sui social network, portando il gruppo a esprimere la propria posizione sulla questione.
A ventiquattro ore dalle polemiche nate attorno ad alcuni post pubblicati sui social durante l’Adunata Nazionale degli Alpini ospitata a Genova, il coordinamento Liguria Rainbow torna sulla vicenda con una lunga nota per chiarire la propria posizione. Al centro del dibattito, la frase “Not all.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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