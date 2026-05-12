Alpini Liguria Rainbow | L’Adunata espressione di maschilismo militarismo e cultura patriarcale

Il coordinamento Liguria Rainbow ha pubblicato una nota per commentare le reazioni sorte in seguito a post condivisi sui social durante l’Adunata Nazionale degli Alpini a Genova. A circa un giorno di distanza, la discussione si concentra sulle accuse di maschilismo, militarismo e cultura patriarcale rivolte all’evento. La vicenda ha suscitato reazioni e commenti sui social network, portando il gruppo a esprimere la propria posizione sulla questione.

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A ventiquattro ore dalle polemiche nate attorno ad alcuni post pubblicati sui social durante l’Adunata Nazionale degli Alpini ospitata a Genova, il coordinamento Liguria Rainbow torna sulla vicenda con una lunga nota per chiarire la propria posizione. Al centro del dibattito, la frase “Not all.🔗 Leggi su Genovatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Fondazione Cecchettin: "Puntiamo a cambiare cultura patriarcale" Adunata Alpini e accuse di sessismo, scontro in consiglio regionaleTensioni in consiglio regionale sull'Adunata nazionale degli Alpini che si terrà a Genova dall'8 al 10 maggio. Argomenti più discussi: Alpini, centrodestra all’attacco sulle grafiche di Liguria Pride contro l’adunata; La ColorataCena si riprende De Ferrari e avrà il patrocinio della sindaca Salis; ColorataCena 2026 in piazza De Ferrari con 36 tavoli arcobaleno; A De Ferrari torna la Colorata Cena, il 16 maggio contro l’omolesbobiatransfobia. Liguria Pride contro gli alpini, centrodestra pungola SalisCentrodestra all'attacco contro il comitato organizzatore del Liguria Pride e contro la sindaca Silvia Salis dopo la pubblicazione sui social, da parte della pagina Liguria Pride, di alcune grafiche c ... ansa.it