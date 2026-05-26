Adesso so | Consuelo Orsingher presenta il suo nuovo singolo
Il 31 maggio sarà pubblicato il nuovo singolo di Consuelo Orsingher intitolato “Adesso so (che la bellezza non fa rumore)”. La canzone sarà disponibile su YouTube e su tutte le piattaforme digitali. La cantante valtellinese ha annunciato la pubblicazione attraverso i propri canali ufficiali.
Sarà disponibile dal 31 maggio, su Youtube e su tutte le piattaforme digitali “Adesso so (che la bellezza non fa rumore)”, il nuovo brano dell'artista valtellinese Consuelo Orsingher.Il branoCon “Adesso so” prende forma un racconto autentico e profondamente personale, capace di trasformare. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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