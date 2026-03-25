Venerdì 27 marzo sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo EP di Giovanni Toscano, intitolato “Il gioco delle tre domande”. L’artista, noto anche come attore e scrittore, presenta così il suo lavoro, che anticipa l’uscita di un album completo. Toscano ha annunciato che questa fase rappresenta un modo per riflettere sul passato e prepararsi al prossimo progetto discografico.

Milano, 25 marzo 2026 – Venerdì 27 marzo esce su tutte le piattaforme ‘Il gioco delle tre domande’, il nuovo ep del cantautore, attore e scrittore Giovanni Toscano preludio di fatto all’uscita di un nuovo disco. ‘Il gioco delle tre domande’, ‘Mi manca’, ‘Una macchina giusta’, ‘Dritti all’Inferno’ e ‘Io e te’ sono le canzoni che compongono l’ep. Giovanni, questo progetto è nato già in forma unitaria o solo come canzoni sparse? "È nato come un disco, un progetto unitario. Nel primo disco ho parlato del presente, nel secondo del futuro e qui c’è una riflessione sul passato. Sul tempo che passa. Sono tutti brani che ho scritto recentemente, che mi fanno un po’ pensare ai miei 30 anni”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Adesso canto il passato e penso al prossimo disco”: Giovanni Toscano presenta il suo nuovo ep

Articoli correlati

A San Giovanni Rotondo Paolo Fonzi presenta il suo nuovo libro 'Genocidio'‘Genocidio - Una storia politica e culturale’ è il titolo del libro che l’autore, Paolo Fonzi, professore di Storia contemporanea presso l’Università...

I concerti al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo, il Trio Kolne presenta il nuovo discoLa Fondazione The Brass Group continua l’attività concertistica al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo, luogo storico della musica jazz e simbolo...

Tutto quello che riguarda Giovanni Toscano

Adesso canto il passato e penso al prossimo disco: Giovanni Toscano presenta il suo nuovo epMilano, 25 marzo 2026 – Venerdì 27 marzo esce su tutte le piattaforme ‘Il gioco delle tre domande’, il nuovo ep del cantautore, attore e scrittore Giovanni Toscano preludio di fatto all’uscita di un n ... quotidiano.net

Giovanni Toscano: in anteprima la live session de Il Gioco delle Tre DomandeIl Gioco delle Tre Domande è la title track del nuovo EP di Giovanni Toscano, che rappresenta il primo passo verso il suo terzo album ... billboard.it