Adesso canto il passato e penso al prossimo disco | Giovanni Toscano presenta il suo nuovo ep
Venerdì 27 marzo sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo EP di Giovanni Toscano, intitolato “Il gioco delle tre domande”. L’artista, noto anche come attore e scrittore, presenta così il suo lavoro, che anticipa l’uscita di un album completo. Toscano ha annunciato che questa fase rappresenta un modo per riflettere sul passato e prepararsi al prossimo progetto discografico.
Milano, 25 marzo 2026 – Venerdì 27 marzo esce su tutte le piattaforme ‘Il gioco delle tre domande’, il nuovo ep del cantautore, attore e scrittore Giovanni Toscano preludio di fatto all’uscita di un nuovo disco. ‘Il gioco delle tre domande’, ‘Mi manca’, ‘Una macchina giusta’, ‘Dritti all’Inferno’ e ‘Io e te’ sono le canzoni che compongono l’ep. Giovanni, questo progetto è nato già in forma unitaria o solo come canzoni sparse? "È nato come un disco, un progetto unitario. Nel primo disco ho parlato del presente, nel secondo del futuro e qui c’è una riflessione sul passato. Sul tempo che passa. Sono tutti brani che ho scritto recentemente, che mi fanno un po’ pensare ai miei 30 anni”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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